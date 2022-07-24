17 лесных пожаров обнаружили за сутки в Коми

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По состоянию на 24 июля в Коми зарегистрировали 17 лесных пожаров. Самые крупные очаги на 1,5 тыс., 1,2 тыс. и 1,1 га находятся в Усть-Цилемском районе и еще два в Пижемской. Ни один из них не локализован, всего из 17 локализовано шесть.

Самое крупное такое возгорание в 1,5 тыс. га находится в 27 км от деревни Филиппово. Потушить пламя пытаются с 16 июля. Также катализатором выступает жаркая сухая погода, а также порывистый ветер, который «растаскивает» очаги по разным направлениям, сообщили в ИАС «Лесные пожары 2.0».