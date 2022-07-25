В Коми сбитый фургоном 39-летний мужчина умер в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В селе Выльгорт произошла смертельная авария. На больничной койке скончался 39-летний местный житель, которого сбил фургон.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, 37-летний мужчина за рулём ГАЗ-2705 сбил на улице Гагарина пешехода, который шёл ему навстречу. Пострадавший получил тяжёлые травмы головы, с которыми был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Всю ночь медики боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В выходные в столице Коми сбили 9-летнего мальчика на велосипеде