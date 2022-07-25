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Происшествия25 июля 2022 6:51

В Коми сбитый фургоном 39-летний мужчина умер в больнице

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В селе Выльгорт произошла смертельная авария. На больничной койке скончался 39-летний местный житель, которого сбил фургон.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, 37-летний мужчина за рулём ГАЗ-2705 сбил на улице Гагарина пешехода, который шёл ему навстречу. Пострадавший получил тяжёлые травмы головы, с которыми был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу. Всю ночь медики боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.

По данному факту начато разбирательство. Возбуждено уголовное дело.

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