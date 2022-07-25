Столица Коми преобразится: в центре города снесут страшный старый деревянный дом

Фото: мэрия Сыктывкара.
Скоро центр Сыктывкара преобразится в лучшую сторону. Об изменениях столицы Коми рассказала мэр Наталья Хозяинова.
По её словам, в самом центре Сыктывкара на перекрёстке Орджоникидзе и Карла Маркса (в районе старого рынка) скоро снесут старый деревянный двухэтажный дом. Наталья Хозяинова также озвучила, что планируется создать на месте снесённой ветхой постройки.
– Наконец-то сносим дом на перекрёстке Орджоникидзе – Карла Маркса, по плану в будущем здесь должна появиться зелёная зона, – порадовала глава города.
Сейчас этот дом по адресу Орджоникидзе 50а разбирают строители. К разбору дома приступили еще в выходные, снос планируют завершить в кратчайшие сроки.
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