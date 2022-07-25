На выходных в Коми поймали 39 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, в Коми, госавтоинспекторы выявили 39 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, в это число входят не только пьяные водители, но и те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование. Было заведено три уголовных дела. Фигурантами стали водители, которые сели пьяными за руль повторно. Больше всего нарушителей поймали в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Воркуте.

За пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение грозит до двух лет лишения свободы.

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