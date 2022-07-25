В Коми поймали мужчину с дезоморфином

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В Воркуте местного жителя 1982 года рождения подозревают в незаконном хранении дезоморфина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее мужчину к уголовной ответственности не привлекали. Дома у жителя Заполярья обнаружили блистеры и 0,892 грамма дезоморфина. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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