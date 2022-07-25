Коми вошла в топ-15 с наибольшей долей среднего класса в России

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Коми заняла 13-е место среди российских регионов с наибольшей долей среднего класса. Соответствующее исследование провел РИА Рейтинг.

Средним классом считают семьи, которые могут купить машину квартиру. Кроме того, они могут себе позволить качественный ежегодный отпуск. Лидирует в рейтинге Ямал. Там к среднему классу относятся 46,6% семей. Второе место заняла Магаданская область (37,1%), а замыкает тройку лидеров Чукотка (33,1%). На 13-м месте расположилась Коми. В республике 17,4% семей являются средним классом. Что же касается столиц, то Москва заняла восьмое место (24,4%), а Санкт-Петербург – 10-е (21,2%). В тройке с конца оказались Кабардино-Балкария (2,8%), Ингушетия (1,6%) и Чечня (1,5%).

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