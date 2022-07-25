Некоторые жители Коми могут получить бесплатные лекарства

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Жители Коми могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств, напоминает республиканский Минздрав. Речь идет о пациентах с заболеваниями сердца.

Данной категории людей положены 23 препарата, которые можно получить безвозмездно. В их числе Амиодарон, Бисопролол, Варфарин, Индапамид, Клопидогрел, Лозартан, Метопролол, Периндоприл, Соталол, Эналаприл.

В ведомстве объяснили, кто именно и как может может претендовать на льготу.

- Получать эти лекарства в течение двух лет могут пациенты, перенёсшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию, - сообщили в министерстве.

Для этого сразу после выписки из стационара нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту прикрепления. Если пациенту сложно передвигаться, достаточно вызвать врача на дом.

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