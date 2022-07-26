В Коми собака сбила с ног пожилую женщину и сломала ей ногу

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Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении хозяина собаки, которая сбила в 2021 году местную жительницу. В результате ответчик выплатит компенсацию затрат на покупку бандажа в девять тысяч рублей и 250 тысяч морального вреда.

ЧП произошло в сентябре 2021 года, когда пострадавшая вышла на прогулку со своей собакой. Мужчина также вышел погулять с собакой, привязал ее к двери и ушел. В какой-то момент животное сорвалось с привязи, сбило с ног старушку, а та в результате получила перелом.

После случившегося пострадавшая пережила операцию и длительный курс лечения. Суд пришел к выводу, что ответчик допустил грубую неосторожность.

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