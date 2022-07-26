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Происшествия26 июля 2022 8:03

Житель Коми затолкал знакомого в багажник, требуя 9 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усть-Куломском районе 20-летнего местного жителя подозревают в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник требовал у знакомого 1986 года рождения 9 тысяч рублей. При этом злоумышленник толкал и пинал мужчину, а также удерживал в багажнике машины. Фигуранта ранее привлекали к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде.

– Расследование уголовного дела продолжается, – говорится в сообщении.

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