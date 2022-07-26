В Коми расследуют избиение семилетней девочки

Фото: архив КП

Полицейские расследуют избиение семилетней девочки в Печоре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 23 июля. Во дворе собственного дома на Строительной, 25 была избита 7-летняя девочка. Со слов матери пострадавшей, на ребенка напали местные подростки. После случившегося ее дочь, со слов женщины Анны Баландиной, пришла со сломанным носом, ссадинами, синяками и побитым лицом. Малышка рассказала своей матери, что во двор пришли мальчики с девочкой, которые начали ее толкать, а потом девочка взяла ребенка за косу и ударила головой о сваи, вкопанные в землю, следом к избиениям присоединились мальчики, которые пинали свою жертву по спине.

В МВД заинтересовались этим случаем. Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних узнал об инциденте в ходе мониторинга социальной сети «ВКонтакте». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Избившая второклассницу 15-летняя девочка из Коми избежала уголовного наказания