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Общество27 июля 2022 5:15

Ушел из жизни бывший министр здравоохранения Коми

Источник:kp.ru
Фото: Минздрав Коми

Фото: Минздрав Коми

В Коми скончался бывший министр здравоохранения Коми АССР Евгений Елифанов. По информации пресс-службы минздрава региона, на момент смерти ему было 77 лет. Причины ухода не сообщаются.

Евгений Елифанов стоял во главе ведомства в период с 1987 по 1999 год. За время своей службы, отмечается в сообщении пресс-службы министерства, он внес значительный вклад в развитие сферы и медицинских кадров.

В ведомства выразили соболезнования близким и родным усопшего.

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