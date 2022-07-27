Ушел из жизни бывший министр здравоохранения Коми

Фото: Минздрав Коми

В Коми скончался бывший министр здравоохранения Коми АССР Евгений Елифанов. По информации пресс-службы минздрава региона, на момент смерти ему было 77 лет. Причины ухода не сообщаются.

Евгений Елифанов стоял во главе ведомства в период с 1987 по 1999 год. За время своей службы, отмечается в сообщении пресс-службы министерства, он внес значительный вклад в развитие сферы и медицинских кадров.

В ведомства выразили соболезнования близким и родным усопшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он был настоящим»: в Коми ушел из жизни уважаемый жителями республики человек (подробнее)