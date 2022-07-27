В Сыктывкаре начали массово падать и ломаться старые деревья

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В Сыктывкаре массово падают старые деревья, а износ древесного фонда составляет 70-80%. Об этом изданию «Комиинформ» сообщил агроном КФХ «Семена Коми» Александр Попов.

Специалист видит решение проблемы в вырубке деревьев, так как состояние растительности «даже не на троечку». Попов подчеркивает, что деревья представляют собой угрозу, особенно во время непогоды.

— Мы всегда предупреждаем администрацию о ветхих и опасных деревьях. В городе восемь из десяти деревьев нуждается в замене. Они в неудовлетворительном состоянии, это даже не на троечку. Если этого не сделать в ближайшее время, что они начнут массово падать, — предупреждает Попов.

К слову, падение деревьев нередкое явление в Сыктывкаре. Только за последние месяцы было отмечено пять таких фактов.

— Породы, которые использовали для высадки в городе - маложивущие, их необходимо менять на породы более длительного срока жизни - клены, лиственницы, дубы. В условиях города тополь живет 35 лет, рябина и береза - по 40 лет, — говорит Попов.

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