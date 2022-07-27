В Сыктывкаре четыре женщины стали жертвами изнасилования

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В Сыктывкаре выросло число изнасилований. Об этом стало известно на пресс-конференции СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, в столице республике за первые шесть месяцев четыре женщины пострадали от сексуального насилия. За аналогичный период 2021 года было совершено ноль таких преступлений.

― В Сыктывкаре выросло количество изнасилований с 0 до 3, в Эжве — с 0 до 1. В Сыктывдинском районе количество таких преступлений сохранилось на прежнем уровне ― 1, ― рассказали следователи.

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