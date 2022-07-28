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Политика28 июля 2022 6:01

На Украине во время СВО погибли два военнослужащих из Коми

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

Стало известно о гибели ещё двоих военных из Коми, которые участвовали в спецоперации на территории Украины. О трагически погибших сообщил глава республики Владимир Уйба.

По данным руководителя региона, не стало Сергея Никитина из Сыктывкара и Александра Дубогрызова из посёлка Ваймес Прилузского района. Владимир Уйба принёс соболезнования семьям погибших солдат и пожелал близким пережить случившееся.

— Искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Жители республики скорбят вместе с вами, — сказал Уйба.

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