Депутаты Коми лишили Виктора Воробьева государственной зарплаты

Фото из личного архива Виктора Воробьева

Руководитель фракции КПРФ Виктор Воробьев* (внесен в список СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года) лишен государственной зарплаты. Такое решение на заседании V сессии Госсовета Коми приняли депутаты.

По словам парламентариев, коммунист скрыл свои доходы и нарушил антикоррупционное законодательство.

- Со стороны Воробьева не отражена информация о доходе в 712 тысяч рублей. Во время проверки по письменным запросам комиссии он предоставил размытую информацию и не предоставил документы, которые бы могли подтвердить, что указанная сумма не является доходом, - заявил докладчик по данному вопросу Владимир Жариков.

Решение о лишении зарплаты было принято большинством голосов. Воробьев намерен обжаловать его в суде Сыктывкара.

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