В Ижемском районе Коми ищут тело утонувшего 15-летнего подростка

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В Ижемском районе Коми спасатели в девятый раз вышли на поиски утонувшего в реке Печора 15-летнего подростка. Трагедия произошла ещё в 2020 году.

Два друга-ровесника катались на моторной лодке, но у них закончился бензин. Один из подростков ушёл в поисках горючего, а когда вернулся через 20 минут, своего друга не обнаружил.

Как сообщает издание «Комиинформ», поиски были возобновлены по заявлению Ижемского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РК в местечке Кабель. Специалисты в девятый раз осматривали берега реки и острова, образовавшиеся в водоеме. Однако результатов это не принесло.

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