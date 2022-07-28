Житель Коми по поддельному больничному получил 30 тысяч рублей

Фото: Pixabay

В Воркуте 35-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июне прошлого года воркутинец предъявил на работе больничный. В качестве пособия по временной нетрудоспособности он незаконно получил более 30 тысяч рублей. Документ мужчина получил за взятку врачу через посредника. Уголовное дело по этому факту ранее направили в суд. Вторым фигурантом проходит врач. Его обвиняют в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передали прокурору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мужчина незаконно получал пособие по безработице