В Коми значительно снизилась стоимость сезонных овощей и фруктов

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В Коми подешевели сезонные фрукты и овощи. Это следует из данных, предоставленных Комистатом, который проанализировал изменение цен в магазинах за минувшие семь дней.

Так, стоимость картофеля упала на 12,1%, капуста подешевела на 4,2%, огурцы - на 3,7%, яблоки – на 5,4%, бананы – на 5,3%.

По сниженной цене на прилавках теперь можно найти сметану, которая подешевела на 2,1%, яйца упали в цене на 2,9 %, хлеб – на 3,3%, пшено – на 3,5%.

А вот на некоторые позиции цены выросли. Так шлифованный рис подорожал на 3%, свинина – на 1,7%, на поливитамины – 2,1%. Стиральный порошок и зубные щетки выросли на 1%.

В целом, цены на товары и услуги остались за неделю на прежнем уровне.

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