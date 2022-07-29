В Печоро-Илычском заповеднике Коми заметили редкого кабана

Скрин видео сообщества «Печоро-Илычский заповедник»

В Печоро-Илычском заповеднике, вблизи с кордоном Шайтановка фотоловушка поймала кабана!

Забрёл в наши северные края он случайно, ведь область заповедника не входит в основной ареал кабана. Редкий гость в Коми уже захаживал, это было в 1972 году, а в окрестностях заповедника вид наблюдали в 1982-м. Позже дикие свиньи зачастили своими заходами стали, чаще их видели в верховьях Печоры. Туда заглядывали одиночные звери во время осенних кочёвок в сентябре-ноябре, написали в группе заповедника.

Напомним, кабан – не самое безобидное животное, встретить его опасно для жизни. Кабан может напасть, если резко нарушен их жизненный цикл или существует угроза для жизни животного.

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