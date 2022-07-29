Во время СВО на Украине погиб доброволец из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми
На Украине погиб Александр Молев из Ухты. Как сообщил глава Коми Владимир Уйба, мужчина вызвался добровольцем и отправился на Донбасс.
Молев находился в звании младшего сержанта в запасе. С началом спецоперации он решил отправится на Украину для защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Владимир Уйба принёс соболезнования семье погибшего и выразил глубочайшие соболезнования.
— Вечная память Александру, — написал руководитель региона.
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