Во время СВО на Украине погиб доброволец из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

На Украине погиб Александр Молев из Ухты. Как сообщил глава Коми Владимир Уйба, мужчина вызвался добровольцем и отправился на Донбасс.

Молев находился в звании младшего сержанта в запасе. С началом спецоперации он решил отправится на Украину для защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Уйба принёс соболезнования семье погибшего и выразил глубочайшие соболезнования.

— Вечная память Александру, — написал руководитель региона.

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