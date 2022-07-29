Стало известно, когда в Сыктывкаре откроется ресторан «Вкусно — и точка»

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Ресторан «Вкусно — и точка» заработает в Сыктывкаре в ближайшие месяцы. Об этом сообщает БНК. По данным издания, сотрудники были вызваны на работу для обучения.

Напомним, рестораны быстрого питания McDonald’s были выкуплены российским бизнесменом и переименованы во «Вкусно — и точка». Обновлённые рестораны постепенно открываются по всей стране с новым меню, ценами и оформлением.

— С начала августа сотрудники пройдут процесс восстановления рабочих навыков и начнут подготовку к открытию предприятия в городе, — говорится в комментарии руководства.

Конкретной даты открытия заведения общепита в столице Коми при этом не называется.

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