В Коми двух сибиряков могут посадить на 22,5 года за наркоторговлю

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми двоих жителей Красноярского края обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также в незаконном приобретении и хранении этих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В конце прошлого года сообщники прибыли в Коми для торговли наркотиками. Когда сибиряки получили партию этих веществ, их задержали. У приезжих изъяты наркотики, которые молодые люди ранее успели разместить в тайниках в Сыктывкаре.

Кроме того, фигурантам инкриминируют покупку и хранение наркотиков для личного употребления в значительном размере. Запрещенные вещества изъяли у одного из молодых людей при задержании, а также по месту их проживания.

Сообщники заявили, что торговать наркотиками не собирались, а хотели лишь употребить их лично. Одного из соучастников ранее судили за преступление, связанное с запрещенными веществами. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигурантам грозит до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

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