В Коми завершены поиски пропавшего два года назад Сергея Старцева

Фото: "Ухта-Спас"

В Коми завершены поиски пропавшего Сергея Старцева из Ухты. Мужчина исчез ещё в 2020 году. С тех пор волонтеры и полиция пытались найти след ухтинца.

Как сообщили в «Ухта-Спас», горожанин был найден мертвым. Его останки были обнаружены в лесополосе. По предварительным данным, смерть 58-летнего мужчины не носит криминального характера.

Напомним, Сергей Старцев исчез два года назад 10 июля после освобождения из ИК-18. После выходы из тюрьмы ему стало плохо и мужчине вызвали скорую. От госпитализации он отказался, и с того момента его местонахождение было неизвестно.

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