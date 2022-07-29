В Коми женщина ушла за морошкой и потерялась в лесу

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В Ижемском районе 46-летняя женщина ушла за морошкой и потерялась в лесу. Инцидент произошел в среду, 27 июля.

В три часа ночи мужчина привез в лес четырех женщин, которые планировали собирать морошку. Они договорились, что водитель вернется на это место через пять часов. Однако в назначенное время вернулись только три человека. Четвертая женщина по телефону сообщила, что заблудилась и идет к месту сбора. Однако позднее связь пропала, а водитель уехал.

В восемь утра женщины позвонили спасателям. Те прошли около 10 километров, периодически выходя на болотистую местность. По указаниям спасателей женщина разводила костер в лесу, чтобы ее нашли по дыму, но это не помогло. К поискам привлекали квадрокоптер, но результатов это не принесло. Как передает «Комиинформ», около 19.30 женщина самостоятельно вышла из леса на дорогу.

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