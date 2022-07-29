Спасатели Ухты ищут 57-летнего Сергея Гаврилина с деформацией уха

Сергей Гаврилин. Фото: Ухтаспас.

В Ухте пропал Гаврилин Сергей Михайлович. 57-летний мужчина ушел из дома позавчера, 27 июля, и до сих пор его местонахождение неизвестно. О пропаже сообщили в АНО ЦПД «Ухтаспас».

Известно, что ухтинцу на вид 60 лет, Сергей Михайлович обладает средним телосложением, имеется деформация уха. Мужчина является инвалидом 2 группы. Был одет в футболку бежевого цвета, черные штаны, темно-синюю обувь.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении, просим позвонить по телефонам: 73-90-02; +7 (216) 73-90-00 - Полиция; +7 (958) 170-16-24-Дежурный Ухтаспас

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