В Коми пожилая женщина напала в парке на девочку-подростка из-за пения

Семейный парк Югыд лун. Фото: fotokto.ru

В Сосногорске женщина напала на девочку-подростка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. По их словам, пожилой блондинке не понравилось то, что дети пели песни.

Известно, что инцидент произошёл в семейном парке «Югыд лун». Женщина стала бросаться на школьницу и бить ребёнка по голове. Остальные дети, по словам местных, растерялись и даже не смогли позвать на помощь.

— Судя по её поведению, она не в себе. Ей не понравилось, что дети пели песни. Она подошла к детям и сказала прекратить, на что девочка ей ответила, что это не их компания поёт, а та, что рядом. На что женщина обложила девочку ненормативной лексикой и, держа в руке баллончик с аэрозолем, стала бить им ребёнка по голове, пять ударов точно было, — написала автор поста в социальных сетях.

Горожане подтверждают, что пожилая женщина вела себя агрессивно и ранее, а случаи нападок на людей были не раз.

На данный момент пострадавшая сторона написала заявление в полицию. Начала проверка.

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