Минздрав Коми разъяснил, как получить подарок для новорождённого

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Стало известно, что делать, если при выписке из роддома родителям новорождённого не дали подарок для ребёнка. Разъяснения выпустил региональный Минздрав.

По данным ведомства, если жители Коми, ставшие родителями после 1 июля 2022 года, по каким-либо причинам не получили подарочную коробку от главы Коми, то они могут обратиться за боксом в больницах и поликлиниках своих городов и районов. С собой нужны паспорт и выписка из роддома с пометкой, что подарок вы не получили, уточнили в министерстве.

Далее мы публикуем полный список и график работы медицинских учреждений, куда можно обратиться.

Сысольская ЦРБ: Кабинет поликлиники № 117 С 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00) понедельник-пятница Сыктывдинская ЦРБ: Кабинет № 228 поликлиники С 08:00 до 16:00 понедельник-пятница Прилузская ЦРБ: Кабинет старшей акушерки в акушерском стационара С 08:00 до 15:00 понедельник - суббота Усть-Вымская ЦРБ: Акушерский кабинет поликлиники С 10:00 до 12:00 понедельник-пятница Усть-Куломская ЦРБ: Акушерское отделение, 2 этаж здания стационара С 08:00 до 14:00, понедельник-суббота Койгородская ЦРБ: Кабинет- гинеколога № 1, Акушерское отделение С 10:30 до 13:00 понедельник-пятница Кабинет педиатра № 27 С 10:00 до 13:00 понедельник-пятница Удорская ЦРБ: Кабинет № 26 женской консультации поликлиники С 09:30 до 15:00 (обед 13:00 до 13:30) понедельник-пятница Корткеросская ЦРБ: Кабинеты № 51, 37 поликлиники С 08:00 до 16:00 понедельник-пятница Троицко-Печорская ЦРБ: Кабинет № 4 (детская консультация) С 08:00 до 16:00 понедельник-пятница Сосногорская ЦРБ: Кабинет № 213 поликлиники С 08:00-16:00 понедельник-пятница Ижемская ЦРБ: Кабинет № 315 поликлиники С 09:00 до 17:00 понедельник-пятница Вуктыльская ЦРБ: Родильное отделение С 08:00 до 16:00 понедельник-пятница Усть-Цилемская ЦРБ: Кабинет № 12, женская консультации поликлиники С 09:00 до 16:00 понедельник-пятница Княжпогостская ЦРБ: Кабинет врача-акушера-гинеколога С 08:00 до 14:00 понедельник-пятница Воркутинский родильный дом Кабинет главной медицинской сестры, 3 этаж С 08:00 до 15:12 понедельник-пятница Усинская ЦРБ: Родильное отделение. Старшая акушерка, кабинет № 305 С 08:00 до 15:00 Детская поликлиника Старшая медсестра, кабинет № 17 С 08:00 до 16:00 понедельник-пятница С 08:00 до 13:00, суббота Печорская ЦРБ: Родильное отделение, кабинет старшей акушерки С 08:00 до 15:00 понедельник-пятница Интинская ЦГБ: Родильное отделение, кабинет заведующего № 308 С 09:00 до 12:00 понедельник-пятница

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