В Коми погиб наехавший на забор 55-летний водитель Honda CR-V

Фото: УГИБДД МВД по Коми
В Печоре произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 55-летнего местного жителя. По данным республиканской Госавтоинспекции, мужчина за рулем Honda CR-V наехал на забор на Железнодорожной улице и погиб от полученных травм.
По предварительной версии, мужчина не справился с управлением авто. В момент удара печорец не был пристегнут ремнями безопасности.
По данному факту начата проверка.
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