Три сыктывкарских автобусных маршрутов изменят схему движения

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В Сыктывкаре три автобусных маршрута временно поменяли схему движения. Об этом напомнили в городской мэрии.
Так, автобусы, следующие по маршруту №1, №23 и №25 с 30 по 4 августа будут следовать по обновлённому расписанию. Это связано с тем, что их движение пролегает через ремонтные работы тепловой сети.
Далее публикуем обновлённый маршрут всех автобусов.
Маршрут №1 «Школа №33 – ТРЦ Макси»
В прямом направлении: ул. Кирова – ул. Домны Каликовой – ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту;
В обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Кирова – далее по маршруту.
Маршрут №23 «пл.им. Габова – Краснозатонский»
Маршрут №25 «пл.им. Габова – Верхняя Максаковка»
В прямом направлении: ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Кирова – далее по маршруту;
В обратном направлении: ул. Кирова - ул. Домны Каликовой – ул. Ленина – далее по маршруту.
Для посадки и высадки пассажиров в схемы движения автобусов по вышеуказанным маршрутам будут включены следующие временные остановочные пункты:
– ул. Ленина в районе дома №49 в прямом и обратном направлении;
– ул. Домны Каликовой в районе дома №29 в прямом и обратном направлении.
Незадействованные остановочные пункты:
Маршрут №1 в прямом направлении «Баня №3», «Национальный музей», «Ленина»; в обратном направлении «Национальный музей», «Баня №3».
Маршрут №23 и №25 в прямом и обратном направлении «Национальный музей», «Баня №3».
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