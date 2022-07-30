Три сыктывкарских автобусных маршрутов изменят схему движения

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В Сыктывкаре три автобусных маршрута временно поменяли схему движения. Об этом напомнили в городской мэрии.

Так, автобусы, следующие по маршруту №1, №23 и №25 с 30 по 4 августа будут следовать по обновлённому расписанию. Это связано с тем, что их движение пролегает через ремонтные работы тепловой сети.

Далее публикуем обновлённый маршрут всех автобусов.

Маршрут №1 «Школа №33 – ТРЦ Макси»

В прямом направлении: ул. Кирова – ул. Домны Каликовой – ул. Ленина – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту;

В обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Кирова – далее по маршруту.

Маршрут №23 «пл.им. Габова – Краснозатонский»

Маршрут №25 «пл.им. Габова – Верхняя Максаковка»

В прямом направлении: ул. Ленина – ул. Домны Каликовой – ул. Кирова – далее по маршруту;

В обратном направлении: ул. Кирова - ул. Домны Каликовой – ул. Ленина – далее по маршруту.

Для посадки и высадки пассажиров в схемы движения автобусов по вышеуказанным маршрутам будут включены следующие временные остановочные пункты:

– ул. Ленина в районе дома №49 в прямом и обратном направлении;

– ул. Домны Каликовой в районе дома №29 в прямом и обратном направлении.

Незадействованные остановочные пункты:

Маршрут №1 в прямом направлении «Баня №3», «Национальный музей», «Ленина»; в обратном направлении «Национальный музей», «Баня №3».

Маршрут №23 и №25 в прямом и обратном направлении «Национальный музей», «Баня №3».

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