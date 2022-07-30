Каким будет август 2022 года в Коми: прогноз погоды

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Стало известно, какая погода ждет жителей Коми в августе. По прогнозу синоптиков, последний месяц лета выдастся жарким, но дождливым.

Первые дни августа принесут с собой грозы, порывистый ветер и +28 градусов тепла. В целом, метеорологи характеризуют погоду на ближайшие дни как неустойчивую.

— В первый день августа юго-западные районы окажутся под влиянием активного атмосферного фронта, который будет разделять более влажные и прохладные воздушные массы с запада и относительно теплые и сухие — с востока. Здесь прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами, говорится в прогнозе Коми ЦГМС. На большей части территории короткие дожди с грозами пройдут местами. Температура воздуха ожидается в пределах +18...+25 градусов, — обещают синоптики.

Со 2 августа на фоне усиление антициклона дожди уже прекратятся, и погода еще порадует устойчивым теплом. В ночные часы ожидается +11...+16 градусов, днем — +23...+28 градусов.

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