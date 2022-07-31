В селе в Коми водитель УАЗа сбил велосипедистку

Фото: ГИБДД Коми

Накануне, 30 июля, в Усть-Куломском районе произошла серьезная авария. Об этом сообщили в ГИБДД Коми. По предоставленной информации, в результате случившегося пострадала 51-летняя женщина.

В ведомстве передали, что авария зарегистрирована в 15:49 на Советской улице в селе Усть-Кулом. Во время происшествия водитель автомобиля УАЗ наехал на местную жительницу, которая ехала на велосипеде.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. Обстоятельства произошедшего расследуются полицией.

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