В Коми 13-летние подростки на мопедах устроили аварии с пострадавшими

Фото: ГИБДД по Коми

За сутки в Коми произошло два ДТП с участием 13-летних подростков. По данным пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, мальчики на мопедах устроили аварии, в которых пострадали люди.

Первый инцидент зафиксирован в Усть-Куломском районе. Там 13-летний школьник на мопеде Swift не справился с управлением и вылетел в кювет. Мальчик получил ушибы и травму головы, однако в госпитализации не нуждался. От серьёзных последствий подростка спас мотошлем.

Его 15-летняя пассажирка получила ушиб мягких тканей левого коленного сустава. Девушка в момент аварии была без защитного шлема, добавили в ГИБДД.

Аналогичное ДТП случилось в 17:00 в поселке Щельяюр Ижемского района. 13-летний подросток, управляя мопедом Motoland, в районе дома №58 по Советской улице не справился с рулевым управлением, в результате чего мопед опрокинулся на правый бок.

Подросток получил ушибы головы и ссадину правого локтевого сустава. Не госпитализирован. Был в мотошлеме.

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