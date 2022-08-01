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Происшествия1 августа 2022 9:46

Почти год спустя в Коми обнаружено тело пропавшего Сергея Зарембо

Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт

Фото: «Лиза Алерт

В Коми прекращены поиски пропавшего 50-летнего Сергея Зарембо из Сосногорского района. Мужчина ушёл в лес за грибами ещё минувшей осенью, но так и не вернулся.

Волонтёры «Лиза Алерт» с середины с сентября 2021 года вели поиски сосногорца, однако никаких следов грибника не было обнаружено. Сегодня же стало известно, что Сергей Зарембо найден мертвым. Его останки были найдены в лесном массиве.

По данному факту начато разбирательство.

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