Почти год спустя в Коми обнаружено тело пропавшего Сергея Зарембо

Фото: «Лиза Алерт

В Коми прекращены поиски пропавшего 50-летнего Сергея Зарембо из Сосногорского района. Мужчина ушёл в лес за грибами ещё минувшей осенью, но так и не вернулся.

Волонтёры «Лиза Алерт» с середины с сентября 2021 года вели поиски сосногорца, однако никаких следов грибника не было обнаружено. Сегодня же стало известно, что Сергей Зарембо найден мертвым. Его останки были найдены в лесном массиве.

По данному факту начато разбирательство.

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