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Коми заняла 13-е место в рейтинге по доступности бензина среди российских регионов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Аналитики выяснили, сколько бензина можно купить на среднемесячную зарплату в каждом из субъектов РФ. Лидером стал Ямал. 92-й бензин там стоит 43,9 рубля. На среднюю зарплату в ЯНАО можно купить 2380 литров топлива. Второе место заняла Москва, где на среднюю зарплату можно купить 2110 литров бензина. В столице он стоит 47,74 рубля. На Чукотке бензин стоит ощутимо дороже – 60 рублей. Однако регион занял третье место, поскольку на среднюю зарплату там можно купить 1920 литров топлива.

Коми расположилась на 13-й строчке рейтинга. Бензин в республике стоит 45,1 рубля. На среднюю зарплату в регионе можно купить 1195 литров топлива.

Аналитики также сообщили, что самые низкие цены на бензин зафиксировали в Челябинской области. В этом уральском регионе литр топлива стоит 43,5 рубля. Самые высокие цены в Магаданской области (61,6 рубля). Тройку с конца в рейтинге замыкают Чечня (587 литров), Кабардино-Балкария (586 литров) и Ингушетия (570 литров). Среднероссийский показатель составляет 1087 литров. Средняя стоимость бензина по стране – 47,17 рубля.

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