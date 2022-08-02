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Общество2 августа 2022 5:15

Власти Сыктывкара решили досрочно открыть Советскую улицу

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В администрации Сыктывкара отреагировали на жалобы местных жителей о закрытии Советской улицы для движения автомобилей. И.о. мэра столицы Владимир Голдин встретился с главным инженером Cыктывкарских тепловых сетей филиала Коми ПАО «Т Плюс» Яшаром Гусейновым для обсуждения этого вопроса.

Движение на Советской улице закрыли из-за ремонта тепловых сетей на участке от улиц Бабушкина до Орджоникидзе до 4 августа. Однако жители столицы стали часто обращаться в муниципалитет с жалобами на опоздания из-за пробок на улицах Ленина и Интернациональная.

После встречи было принято решение открыть дорогу уже сегодня, 2 августа. Также планируется увеличить на 10 секунд фазу горения зеленого сигнала светофора на перекрестке улиц Пушкина и Интернациональной.

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