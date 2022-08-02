В Коми 37-летний мужчина до смерти забил табуреткой 34-летнюю возлюбленную

Фото: архив "КП"

В Ухте завершено расследование убийства 34-летней женщины. Молодая ухтинка погибла от рук своего 37-летнего возлюбленного, который зверски избил ее и вытащил умирать в коридор общежития.

По данным СУ СК России по Коми, трагедия произошла в мае этого года. Пара проводила вечер в компании друг друга и выпивала. В какой-то момент между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина взял табурет и избил им несчастную. Судебно-медицинская экспертиза позже выявит не менее 70 ударов по всему телу погибшей.

- Обвиняемый нанес женщине более 70 ударов в область головы, тела, конечностей и вытащил ее в подъезд. Соседи вызвали скорую медицинскую помощь. Потерпевшая была доставлена в больницу. Через непродолжительное время от полученных в результате совершения преступления телесных повреждений она скончалась, - рассказали в СК.

На данный момент следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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