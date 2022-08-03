Жители поселка в Коми пожаловались на нехватку врачей и отсутствие аппарата МРТ

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В ухтинском поселке Шудаяг местные жители недовольны качеством медицинского обслуживания в больнице. По их словам, в учреждении не хватает врачей и нет аппарата МРТ. Сельчанам приходится ехать в Ухту и тратить свои деньги, чтобы пройти обследование.

Жители Шудаяга обратились в Минздрав Коми, чтобы узнать, как решается проблема нехватки кадров и оборудования. Издание БНК приводит полный ответ ведомства.

В министерстве уточнили, что проведение исследование с использованием аппарата МРТ не предусмотрено порядками оказания медицинской помощи, утвержденными министерством здравоохранения Российской Федерации по профилям оказания медицинской помощи, развернутым в учреждении. Для оказания медицинской помощи и диагностики в учреждении используется компьютерный томограф, работающий в круглосуточном режиме.

- Учреждение испытывает нехватку медицинского персонала. На 1 июля 2022 года врачами укомплектованность на 52%, средним медицинским персоналом на 69%, младшим медицинским персоналом на 79%. Для оказания круглосуточной медицинской помощи на вакантные ставки приняты работники на условиях внутреннего совместительства. В учреждении оказывается круглосуточная медицинская помощь, в том числе врачебное дежурство, которое начинается в 14 часов, - разъяснили в Минздраве.

Также в ведомстве добавили, что в учреждении имеются две койки по реабилитации в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. При этом ранняя реабилитация пациентов начинается с первого дня лечения, также и пациентов, поступающих с ранее перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения.

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