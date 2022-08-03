В Коми пьяный мужчина пытался зарезать человека на глазах у очевидцев

Фото: архив "КП"

В Ухте произошла кровавая драма, чуть не унесшая жизнь молодого мужчины. В одном из городских общежитий между двумя ухтинцами 59 и 44 лет произошел пьяный конфликт, который перерос в поножовщину.

Как уточнили в СУ СК России по Коми, мужчины начали ссориться в коридоре общежития. Очень быстро от слов они перешли к кулакам: завязалась драка, в ходе которой 59-летний ухтинец вонзил нож в шею и грудь своего собутыльника.

Трагедия предотвратили очевидцы произошедшего. Они быстро вызвали скорую, на которой пострадавшего увезли в ближайшую больницу.

- Следственным отделом по г.Ухта СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан, в отношении него следователем направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

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