Стали известны личности трагически погибших в день ВМФ молодых людей из Коми

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В день ВМФ в Коми произошла трагедия, унесшая жизни двоих молодых мужчин. На реке Усе утонули жители Усинска, отмечавшие день ВМФ в компании друзей.

По предварительным данным, шестеро молодых усинцев отдыхали на берегу Усы и весело проводили время. В какой-то момент один из мужчин заявил, что переплывет реку, друзья ему не поверили. Тогда молодой человек решил поспорить с ними и вошел в воду. Через какое-то время он начал тонуть. На помощь к нему бросился его приятель, который ушел на дно вместе с другом.

Известно, что погибшими являются 20-летний и 33-летний местные жители. Их тела сейчас пытаются найти спасатели.

Как сообщает издание «Комиинформ», усинский отряд «Спас Коми» Комитета ГО и ЧС уже второй день осматривает берега водоемов на лодках. Сейчас к поиску мужчин водолазов не привлекают, воздушную и подводную технику также не применяют.

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