Экс-главу ГИМС Сыктывкара оштрафовали на 100 тысяч рублей

Фото: архив КП

Бывшего руководителя Сыктывкарского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по Коми признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июне прошлого года фигурант узнал, что одно из маломерных судов зарегистрировали на основании подложных документов. Такие действия являются незаконными. Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, фигурант внес недостоверные сведения в документы. На основании этого человеку выдали судовой билет.

Кроме того, в октябре по просьбе знакомого злоумышленник помог двум людям сдать экзамены на право управления гидроциклом. При этом они, сдав теорию, не прошли практическую часть. В итоге экс-руководителя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усинске судили экс-полицейского, получившего взятку трубами