В Коми из-за жаркого лета урожайность картофеля и капусты ожидается ниже среднего

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В Коми прогнозируется низкая урожайность капусты и картофеля. Об этом сообщила начальник отдела растениеводства и мелиорации Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК Ольга Лысенкова. По ее словам, значения собранного урожая могут быть ниже среднего.

Причиной такого явления стала жара, которая стоит сейчас в Коми. На протяжении месяца лето не радовало республику дождями.

— Сухое лето, отсутствие дождей в период, когда картофель цветет и формируется количество клубней, может повлиять на урожайность. В этом году прогнозируется урожайность ниже средней именно по причине низкой влагообеспеченности почвы. Не хватает влаги и капусте, по ней тоже прогнозируется низкая урожайность, — объяснила Лысенкова.

Однако надежда все же есть. Если в августе пройдут обильные дожди, то картофель может порадовать не количеством, а качеством.

— Если в республике будет дождливый август, то есть шанс, что картофель если и не порадует количеством клубней, то будет достаточно крупным. Огородники на личных приусадебных хозяйствах смогут исправить ситуацию поливом. Есть и хорошие новости. В этом году на картофеле не отмечен колорадский жук и фитофтороз, — заключила специалист.

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