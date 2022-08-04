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Общество4 августа 2022 5:57

Памятник коми букве попал в рейтинг российских достопримечательностей

Источник:kp.ru
Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Памятник коми букве попал в рейтинг российских достопримечательностей, насчитывающий более 2 тысяч позиций. Соответствующий список составил «Яндекс».

В рейтинг попали поисковые запросы. 1440-е место занял памятник букве «Ӧ», который находится в Сыктывкаре. Это единственная достопримечательность из Коми, попавшая в список. Первое место занял Эрмитаж.

Памятник букве «Ö» установили в Сыктывкаре возле Центра Коми культуры на улице Бабушкина в 2011 году. Он представляет собой метровый камень весом в две тонны с вырезанной на нем буквой.

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