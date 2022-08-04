Масштабное празднование 100-летия Коми под угрозой из-за роста заболеваемости COVID-19

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В Коми растёт число инфицированных коронавирусом. По состоянию на 3 августа, число заражённых выросло на 33 факта заболевания, что является наибольшим суточным приростом за минувший месяц.

Комментируя эпидситуацию, глава Коми Владимир Уйба напомнил жителям республики о мерах профилактики. По его словам, рост заболеваемости может поставить под угрозу празднование 100-летия Коми, которое в том году прошло «по-домашнему».

— В регионе снова отмечается рост новых случаев коронавируса. А впереди празднование 100-летия, которое год назад пришлось провести по-домашнему из-за эпидобстановки. Чтобы история не повторилась, людям следует прививаться и обращаться к медикам при малейших признаках заболевания. По клинике вирус пока не очень тяжелый. Но масштабного распространения нужно избежать, чтобы снова не попасть под ограничения Роспотребнадзора, — сказал Уйба.

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