Жители удорского поселка в Коми жалуются на нехватку врачей в больнице

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В больнице удорского поселка Благоево складывается, по словам местных жителей, настоящее ЧП: в медучреждении не хватает медиков. Об этом сельчане написали в социальных сетях, обращаясь к региональному Минздраву.

Жители поселка утверждают, что в больнице нет врача-терапевта, не хватает медсестер, а скорая не работает 24 часа. Больше всего местные сожалеют из-за того, что больница в поселке хорошая и есть все условия для работы, только персонала нет.

– Трехтысячное население брошено и остро нуждается в медпомощи. Наша больница хорошая, есть стационары, есть кабинеты для врачей. Так почему не могут послать специалистов в наш поселок, столько выпускников выпускают медколледжи, институты, а к нам направить никого не могут, – вопрошают местные.

В Минздраве оперативно ответили на крик о помощи и заявили, что на сегодняшний день укомплектованность медицинским персоналом в Благоевской районной больнице составляет – 68%. Средний возраст медицинского персонала – 46 лет. Из всего медицинского персонала 8 человек пенсионного возраста.

Прием же взрослого населения ведет фельдшер терапевтического кабинета, который находится в очередном отпуске. В данный момент прием взрослого населения осуществляют фельдшеры скорой медицинской помощи. Врач-педиатр участковый тоже находится в очередном отпуске и в данный момент прием детского населения ведет фельдшер скорой медицинской помощи.

– На скорой помощи три фельдшера, для решения проблемы приглашаются совместители с других структурных подразделений Удорской ЦРБ, а также внешние совместители с других учреждений. На сегодняшний день принята медицинская сестра участковая педиатрического кабинета.

Для поиска вакантных должностей врачей-специалистов, фельдшеров, среднего медицинского персонала информация размещается на различных сайтах в сети «Интернет» и на сайте Центра занятости населения. Ведется работа со студентами медицинских колледжей, институтов посредством размещения на их сайтах предложений о трудоустройстве по окончании учебы.

Постоянно подаются заявки на соискателей через Центр занятости, на порталах через сеть интернет: "Работа в России", «ВК», «Удора онлайн», «hh.ru». Удорская ЦРБ участвует в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер».

Однако подробный ответ жителей не устроил.

– По документам числятся, а работать некому, – подытоживают они.

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