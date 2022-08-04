В Коми 38-летний мужчина зарубил топором родного дядю

Фото: архив "КП"

В посёлке Вухтым произошло зверское убийство местного жителя. Его изуродованное тело было найдено во дворе дома. Выяснилось, что мужчину убили топором и оставили умирать.

Как сообщает республиканская прокуратура, в убийстве обвиняется 38-летний мужчина, который приходится убитому родным племянником. По предварительным данным, он зарубил дядю топором и нанёс ему не менее 12 ударов.

— По версии следствия, ночью 21 января 2022 года нетрезвый житель Вухтыма на почве личной неприязни не менее 12 раз ударил топором-колуном своего дядю по голове и телу. От полученный травм потерпевший скончался на месте преступления, — говорится в релизе.

В последующем, при ознакомлении с материалами уголовного дела, обвиняемый вырвал из тома дела часть материалов, приведя его тем самым в негодность. Вину в содеянном мужчина не признал. Ранее он неоднократно судим за совершение умышленных преступлений против личности.

— Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя поселка Вухтым Прилузского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования), — заключили в прокуратуре.

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