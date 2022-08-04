Жительница Коми отдала «ясновидящей» 45 тысяч рублей

Фото: архив КП

Жительница Ухты перевела женщине из Санкт-Петербурга, выдававшей себя за «ясновидящую», 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 81-летняя ухтинка прочитала объявление в газете и обратилась к «ясновидящей». Таким образом она хотела вылечить сына от алкогольной зависимости. Жительница Коми рассчитывала, что «ясновидящая» снимет порчу и сглаз. За это ухтинка перевела 45 тысяч рублей. Кроме того, пенсионерка собиралась перевести еще 217 тысяч рублей. От этого шага женщину уберегла сотрудник банка.

Подозреваемой оказалась 38-летняя жительница Санкт-Петербурга. Злоумышленница призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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