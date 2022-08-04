Жителей Коми приглашают в путешествие на ретропоезде

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми начнет курсировать ретропоезд. Паровоз будет следовать по маршруту Сыктывкар — Микунь. У жителей республики будет лишь несколько дней, чтобы окунуться в другую эпоху.

Как рассказали в пресс-службе Финно-угорского этнопарка, отправление поезда запланировано на 14,16,18, 20, 22, 24, 26 и 28 августа. Пассажиров ждет не только комфортабельный вагон, но и целая культурная программа.

- Перевозка пассажиров будет осуществляться в комфортабельном вагоне с местами для сидения. Из столицы Коми отправление ретропаровоза назначено на 8:50, из Микуни состав выедет в 13:35, - говорится в сообщении.

Специально для пассажиров ретропаровоза Финно-угорский этнопарк совместно с Национальным музеем Республики Коми и Усть-вымским межпоселенческим музейным объедением при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК, Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми разработал шесть турпродуктов и приглашает жителей и гостей столицы региона в увлекательные поездки.

14, 20, 22 и 28 августа состоятся организованные групповые экскурсии по маршруту «Сыктывкар - Усть-Вымь - Сыктывкар» с экскурсионным сопровождением.

Программа путешествия начнется в 8 утра с экскурсии по сыктывкарскому железнодорожному вокзалу и продолжится трансфером на ретропоезде с путевой экскурсией в село Усть-Вымь. На станции туристов встретит автобус, на котором группа посетит местные достопримечательности: храмовый комплекс Усть-Вымского Михаило-Архангельского мужского монастыря и музейный объект Историко-этнографического музея села Усть-Вымь «Крестьянская усадьба». В ходе поездки экскурсантам будет предложено посетить ярмарку выходного дня, организованную администрацией Усть-Вымского района совместно с местными предпринимателями. В 15.45 группа экскурсантов на ретропоезде прибудет в Сыктывкар.

«Усть-Вымь — старинное село, колыбель христианской культуры Коми края. Некогда село считалось столицей Перми Вычегодской. В 14-ом веке в Усть-Вымь прибыл христианский миссионер Стефан Пермский для просвещения обращения языческих народов в православную веру. Этот этап стал чрезвычайно важным в истории коми народа. Этнопарк предлагает жителям и гостям Республики Коми познакомиться ближе с историей коми народа. Уверена, экскурсия подарит каждому участнику пищу для ума и духа», — прокомментировала и.о. министра культуры региона Мария Балмастова.

Цена билета на экскурсию с питанием составит 1300 рублей. Предусмотрены скидки для федеральных и региональных льготников, а также детей в возрасте до 7-ми лет.

Владельцы билетов групповой экскурсии по маршруту «Сыктывкар - Усть-Вымь - Сыктывкар» с экскурсионным сопровождением при посадке в поезд получат номерные браслеты, участвующие в розыгрыше 5-дневной путевки в санаторий «Лесная Новь». Розыгрыш состоится 3 сентября в Финно-угорском этнопарке на фестивале «Автозвук».

На 16, 24 и 26 августа запланированы путевые экскурсии «Сыктывкар — Микунь», «Микунь – Сыктывкар», «Сыктывкар-Усть-Вымь» и «Усть-Вымь-Сыктывкар». В пути для пассажиров будет проведена аудиоэкскурсия. Поездка ориентирована на туристов, предпочитающих путешествовать самостоятельно. Стоимость билетов из столицы в Микунь – 410 рублей, из Сыктывкара в Усть-Вымь – 300 рублей. Действуют скидки для граждан льготных категорий.

В Микуни Музей истории Северной железной дороги приглашает путешественников на экскурсию от перрона железнодорожного вокзала.

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