«Пятёрочка» запустила экспресс-доставку в Сыктывкаре

Фото: архив КП.

«Пятёрочка Доставка» вышла в новые регионы. Теперь и в Сыктывкаре начнет работать экспресс-доставка известного магазина. Как воспользоваться услугой, расскажет «Комсомолка».

Для того, чтобы воспользоваться экспресс-доставкой, необходимо установить приложение «Пятёрочка Доставка». Заказы через приложение применяются с 9:00 до 21:00. Оплатить заказ можно сразу в приложении, передавать курьеру деньги не нужно.

Стоимость доставки составит 99 рублей, а время доставки до дверей - 45 минут. Максимальный вес заказа - 30 кг. Цены на продукты остаются такими же, как и в магазине.

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