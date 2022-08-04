В Коми директор компании скрыл от налоговой 4 миллиона рублей

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В Сыктывкаре 66-летнего руководителя эжвинского предприятия признали виновным в сокрытии почти 4 миллионов рублей от налоговой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, гендиректор строительной организации не платил налоги. В итоге задолженность превысила 10 миллионов рублей. Для того, чтобы налоговая не могла принудительно списать деньги, директор попросил контрагентов рассчитываться при помощи банковских счетов других юридических лиц. По этой схеме было сокрыто свыше 3,8 миллиона рублей.

Гендиректор признал свою вину. Компания принимает меры, направленные на погашение налоговой задолженности. Суд признал фигуранта виновным. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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