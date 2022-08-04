Прирост зараженных COVID-19 в Ухте в три раза больше, чем в Сыктывкаре

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В Коми суточный прирост достиг почти 40 новых случаев. В республике который день наблюдается рост заболеваемости инфекцией.

По данным регионального Роспотребнадзора 15 новых фактов заражения из 37 приходится на Ухту. Что в три раза больше, чем в Сыктывкаре и Усинске, где за сутки было официально подтверждено по пять случаев заболевания.

Всего выявлено ПЦР-тестированием 173 453 факта заболевания COVID-19. Официально подтверждено 3 202 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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